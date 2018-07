Landstræner Gareth Southgate har gjort alt for at forberede England til en straffesparkskonkurrence ved VM.

Moskva. Tirsdagens VM-ottendedelsfinale mellem England og Colombia kan byde på et gensyn med et spøgelse fra fortiden for de hårdt prøvede engelske fodboldfans.

Hvis kampen fortsat står lige efter ordinær og forlænget spilletid, skal vinderen findes i en straffesparkskonkurrence, og det er ikke just en engelsk livret.

England har ikke vundet en knald-eller-fald-kamp siden 2006, og igennem de seneste årtier er England gang på gang faldet i straffesparkskonkurrencer.

Den nuværende landstræner, Gareth Southgate, var selv synderen og brændte, da England i 1996 tabte til Tyskland i EM-semifinalen efter straffespark.

Derfor har han forberedt sig ekstra godt på et nyt scenarie fra 11-meter-pletten.

Således har England trænet straffespark siden marts, og midtbanespilleren Dele Alli mener, at holdet står godt rustet, hvis det skulle komme dertil.

- Vi er fortrøstningsfulde og ser frem til at ændre historien. Hvis jeg selv er på banen, vil jeg bede om at få lov til at tage et straffespark, siger Tottenham-spilleren.

I første omgang gælder det altså Colombia, der banede sig vej videre fra gruppe H efter sejre over Polen og Senegal.

- Vi kan ikke regne os selv som et tophold, inden vi har slået et tophold, siger Southgate.

- Mine spillere er unge og uerfarne. For nogle af dem vil kampen være en af de største, de har været involveret i. Men vi vil angribe turneringen og ikke tænke over tidligere skuffelser, siger han.

England har ikke vundet VM siden 1966. Faktisk har landet ikke siden befundet sig i en finale ved hverken VM eller EM, men kan England besejre Colombia i ottendedelsfinalen, er vejen frem ganske farbar.

I en eventuel kvartfinale vil modstanderen være Sverige eller Schweiz. Rusland og Kroatien er de mulige udfordringer i semifinalen.

Opgøret mellem England og Colombia begynder klokken 20 dansk tid.

/ritzau/