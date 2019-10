Spillerne på Englands fodboldlandshold vil reagere, hvis de bliver mødt af racisme i EM-kamp i Bulgarien.

Englands fodboldlandshold er parat til forlade banen i protest, hvis det bliver udsat for racistiske tilråb under næste uges EM-kvalifikationskamp på udebane mod Bulgarien.

Det er spillerne blevet enige om, oplyser Chelsea-spilleren Tammy Abraham ifølge avisen The Guardian.

Abraham, der for første gang er udtaget til A-landsholdet, fortæller, at holdet har drøftet at trodse Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) antiracisme-protokol.

Proceduren indeholder tre trin, som skal følges i tilfælde af racistiske udgydelser fra tilskuere.

Først skal stadionspeakeren anmode tilskuerne om at stoppe tilråbene, og derefter skal kampen midlertidigt stoppes. Hvis ingen af delene hjælper, skal dommeren afbryde kampen.

Tammy Abrahams holdning er, at hammeren bør falde omgående. Hvis der er racistiske tilråb fra tribunerne, bør spillerne forlade banen.

På et spillermøde mandag blev den mulighed drøftet på initiativ af anfører Harry Kane.

- For mig er det ét trin. Ellers giver det bare folk mulighed for at komme med undskyldninger, siger Abraham om Uefas tretrinsprocedure.

Frygten for racisme forud for kampen mod Bulgarien er udløst af bulgarske tilhængeres opførsel og tilråb i kvalifikationskampe i juni mod Tjekkiet og Kosovo.

Som straf er det stadion, som kampen skal spilles på, delvist lukket til Bulgariens kamp mod England samt i den efterfølgende landskamp.

- Vi har haft møder om det (racistiske tilråb, red.), og vi har talt om, hvordan det skal skal håndteres, siger Tammy Abraham.

- Harry Kane sagde, at hvis det sker, og vi er utilfredse med det, så forlader vi alle banen sammen.

Ifølge Abraham, der selv er sort, optager problemet også den engelske landsholdstræner Gareth Southgate, som drøftede det med sin trup søndag.

- Ingen ønsker det i fodbold. Det påvirker ikke kun en person. Det påvirker hele holdet, siger Abraham og tilføjer:

- Vi ønsker at vise verden, at vi ikke accepterer den tåbelige nedladenhed.

