England rystede Norge med en lynscoring og endte med en overbevisende sejr i kvartfinalen.

For andet VM i træk er Englands kvindelandshold i fodbold klar til semifinalen.

Med en stærk præstation vandt englænderne overbevisende med 3-0 i kvartfinalen over Norge og er dermed atter blandt verdens fire bedste landshold.

Englænderne havde på forhånd udtrykt stor respekt for den norske holdånd, men landstræner Phil Nevilles tropper kom aldrig for alvor i problemer.

En engelsk lynstart med scoring efter mindre end tre minutters spil rystede tilsyneladende nordmændene, som havde svært ved at få greb om kampen.

Det var Jill Scott, der stod for 1-0-målet efter en pudsig situation, hvor en holdkammerat sparkede huller i luften og ufrivilligt serverede bolden for fødderne af hende.

Kort før pausen blev det også 2-0, da Ellen White satte sidste fod på bolden efter et fint angreb, og så begyndte det at se svært ud for de norske spillere.

Kampen blev reelt afgjort 12 minutter efter pausen, da England bragte sig tre mål foran. Målscoreren var denne gang den stærke yderforsvarer Lucy Bronze, der tordnede bolden højt i nettet fra kanten af straffesparksfeltet.

At Nikita Parris i slutfasen misbrugte et straffespark fik ingen betydning. England er klar til semifinalen, nøjagtigt som i 2015 hvor englænderne vandt bronze.

I semifinalen på tirsdag venter enten de franske værter eller USA's regerende verdensmestre. De to stormagter mødes i et brag af en kvartfinale på Parc des Princes i Paris fredag aften.

/ritzau/