Det, der skulle være en hyldest, er blevet til en rasende debat i England.

For landsholdets nye fodboldtrøje har fået sindene så meget i kog, at selv premierminister Rishi Sunak har blandet sig i debatten.

Årsagen til raseriet skyldes, at Sankt Georgs-korset, som pryder det engelske flag, har fået nye farver.

Normalt er det rødt og hvidt, men her på trøjen er det blevet erstattet af farverne lilla og blå som en hyldest til Englands VM-vindere fra 1966, der bar en træningsdragt med samme farver.

Det er denne detalje, der har fået folk til at rase. Foto: Nike

Men i England skal man tilsyneladende ikke pille ved flaget, har Nike måttet sande, for fans er rasende over ændringen. Det samme gælder for et antal politkere og tidligere spillere.

Så rasende endda, at Nike har været nødsaget til at undskylde for opstandelsen og udsende en pressemeddelelse med en forklaring på ændringen.

»Jeg foretrækker klart den originale, og jeg synes generelt, at når det kommer til vores nationale farver, at vi ikke skal pille ved dem, fordi de er genstand for stor stolthed og identifikation af, hvem vi er. Og de er perfekte som os,« har det blandt andet lydt fra landets premierminister Rishi Sunak.



Det er en debat, alle har en holdning til i øjeblikket i England, men det engelske fodboldforbund, der også har været nødt til at udsende en pressemeddelelse, holder dog fast i farverne. Indtil videre.

Meget tyder dog på, at det er en debat, der ikke vil dø.

Første gang, England skal bære trøjen, bliver i testkampen mod Brasilien lørdag aften.