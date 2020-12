Pernille Harder gik glip af prisen som verdens bedste fodboldspiller, der blev vundet af Lucy Bronze.

Pernille Harder er ikke verdens bedste kvindelige fodboldspiller.

Det mener Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i hvert fald ikke. Torsdag aften var danskeren blandt de tre finalister til at vinde den fornemme pris ved prisuddelingen "The Best", men den endte i stedet med at gå til engelske Lucy Bronze.

Der var dog lidt hæder til Harder. Hun blev således udvalgt til årets kvindehold - en samling af de 11 bedste spillere i verden, kåret af den internationale spillerforening, Fifpro. Her var Harder en af tre angribere.

Det var et panel af fans, journalister, landstrænere- og anførere, der skulle beslutte, om det skal være Harder, Lucy Bronze eller franske Wendie Renard, der skulle løbe med trofæet.

Panelet skulle bedømme, hvem der havde præsteret bedst i perioden fra 8. juli 2019 til 7. oktober 2020.

Pernille Harder var af Fifa nomineret for blandt andet at slutte som topscorer i den tyske Bundesliga i sidste sæson, hvor hun var med til at føre Wolfsburg til endnu et mesterskab.

Hun blev også den første ikke-tysker til at blive kåret som årets kvindelige fodboldspiller i Tyskland.

I sommer blev hun verdens dyreste kvindelige fodboldspiller, da hun skiftede fra Wolfsburg til Chelsea.

Selv om Harder ikke tog prisen torsdag, er der slet ikke tomt hjemme på pokalhylden.

Blandt andet har avisen The Guardian og fodboldmagasinerne Kicker og FourFourTwo udnævnt hende som den bedste kvindelige fodboldspiller i år.

Lucy Bronze var i 2019/20-sæsonen blandt andet med til at vinde Champions League med Lyon.

/ritzau/