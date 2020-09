Mason Greenwood forventer, at de engelske spillere vil gå på knæ til kampen mod Danmark og støtte racekampen.

Engelsk fodbold er et af de steder, hvor Black Lives Matter-kampagnen har været mest synlig de seneste måneder.

I Premier League har spillere på stribe sat sig ned på det ene knæ inden kickoff for at vise sympati i kampen mod diskrimination af og politivold mod sorte, og nu kan det danske landshold forvente også at skulle forholde sig til det.

8. september gæster det engelske landshold således Parken til anden runde i Nations League-gruppen. Her agter de engelske spillere også at sætte sig på knæ inden kampen.

Det siger Manchester United-angriberen Mason Greenwood på et pressemøde fra den engelske landsholdslejr.

Adspurgt om han forventede, at holdet ville gå på knæ til de kommende kampe mod Island og Danmark, svarede Greenwood:

- Ja, det er meget sandsynligt, at vi gør det, lyder det fra angriberen.

- Det er en stor ting nu i fodbold, folk lægger mærke til det, og der er mange, som følger med i fodbold. Det vil sende et godt signal til alle, og jeg håber personligt, at det også fortsætter i næste sæson (i ligaen, red.).

Den knælende protest er også set i dansk fodbold. Blandt andet gjorde kvinderne fra Fortuna Hjørring og FC Nordsjælland det inden deres møde tilbage i juni.

Det fornyede fokus på raceproblematikken begyndte tilbage i maj, hvor den sorte amerikaner George Floyd døde under en anholdelse liggende på jorden, da en hvid betjent pressede sit knæ mod hans nakke i næsten ni minutter.

Senest er der kommet videoer ud af, at en anden sort amerikaner, Jacob Blake, som bliver skudt i ryggen af betjente. Han overlevede, men er stadig ramt af lammelse og risikerer varige mén.

/ritzau/