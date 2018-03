No Kane? No problem.

For på trods af fraværet af Tottenhams stjerneangriber, Harry Kane, så havde holdet ingen problemer med at få bolden i netmaskerne i FA Cup-kampen mod Swansea. Her viste særligt Christian Eriksen klassen, da han var banens bedste spiller. London-klubben vandt opgøret 3-0, og du kan se højdepunkterne øverst i artiklen.

Efterfølgende flyder det derfor også rundt med store roser til den danske midtbanekreatør, der med to mål sørgede for, at Tottenham som det første hold bookede en plads i semifinalen af den engelske FA Cup.

»Som han så ofte gør, så torturerede Eriksen simpelthen Swansea og styrede showet, da han scorede sit syvende og ottende mål mod waliserne i sin blot tiende kamp mod dem,« skriver BBC Sport.

Læs også: Eriksen drømmer om triumf: 'Vi går ind til hver kamp med en følelse af, at vi kan vinde

Udover Christian Eriksens to mål, kom Erik Lamela også på scoringstavlen, men det var alligevel danskeren der efterfølgende trak alle overskrifterne.

»Eriksen var kirurgen, der dissekerede Swansea. Han var en mester i vinkler og bevægelse. Han drev, afskærmede og afleverede bolden rundt. Han sænkede spillet og satte fart på det igen. Og han scorede to gange uden for straffesparksfeltet,« skriver avisen The Telegraph.

Læs også: Her, der og alle vegne: Christian Eriksens bedste aktioner fra FA Cup-sejren

Dermed fik Tottenham rystet lidt af Champions League-skuffelsen af sig, hvor de tirsdag smed et godt udgangspunkt mod Juventus og røg ud af den europæiske turnering.

»Tottenham var det meget bedre hold i dag, og Christian Eriksen var nok en gang deres stjernespiller,« skriver The Guardian.

Senere lørdag dyster Manchester United med Brighton om at booke en plads i semifinalen af FA Cup’en.

Søndag skal to danskere formentlig også i aktion i de to andre kvartfinaler, når Leicester med Schmeichel i truppen møder Chelsea, mens Wigan står over for Pierre Emile Højbjerg og resten af Southampton-mandskabet.