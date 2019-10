Mandagens kamp mellem Bulgarien og England blev afbrudt to gange på grund af racistiske tilråb.

- Jeg har ondt af Bulgarien, der er repræsenteret af sådan nogle idioter på deres stadion. Men 6-0, og vi tager hjem igen. Vi fik, hvad vi kom efter.

Sådan skriver den engelske landsholdsstjerne Raheem Sterling på Twitter, efter at en kamp mellem Bulgarien og England i EM-kvalifikationen mandag blev afbrudt to gange.

Den kroatiske dommer Ivan Bebek stoppede spillet, da racistiske tilråb fra tilskuere i Sofia angiveligt blev rettet mod spillere som Marcus Rashford, Raheem Sterling og Tyrone Mings fra England.

Kampen blev gennemført med en knusende engelsk 6-0-sejr som resultat, men det betyder langtfra, at scenerne i den bulgarske hovedstad er glemt.

Midtbanespiller Jordan Henderson er rasende over tilskuernes behandling.

- Helt og aldeles frastødt over at have været vidne til sådan en opførsel fra nogle blandt publikum i aften, men jeg er så stolt af hver og en af os fra spillertruppen og staben. Vi står sammen. Tak til alle vores medrejsende fans for jeres støtte, skriver Liverpool-spilleren på Twitter.

Til britiske Sky Sports siger Henderson, at han forlanger en undskyldning fra Bulgariens træner, Krasimir Balakov, som efter kampen gav udtryk for, at han ikke havde hørt tilråbene.

- Jeg tog en snak med træneren. Det var ikke acceptabelt, og der skal gøres noget, siger Henderson.

- Han skal gå ud og undskylde nu på vegne af hele holdet og fansene. Han ved, hvad der skete. Han spurgte mig, hvad problemet var, siger han.

Efter kampen opfordrede Det Engelske Fodboldforbund (FA) til, at de racistiske tilråb skulle straffes hårdt af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

- Det er uacceptabelt på alle niveauer, og vores øjeblikkelige fokus er på at støtte spillerne og staben.

- Det er desværre ikke første gang, vi er udsat for sådan en behandling på dette niveau. Det hører ikke hjemme i samfundet og heller ikke i fodbold.

- Vi beder om, at Uefa vil undersøge sagen hurtigst muligt, skriver FA.

/ritzau/