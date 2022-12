Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere engelske landsholdsspiller George Cohen er død.

Det oplyser hans tidligere klub Fulham.

'Alle i Fulham Football Club er kede af at høre, at en af vores bedste spillere nogensinde, og en stor gentleman, George Cohen, er gået bort,' skriver de på Twitter.

'Han var en klubmand. George nåede 459 kampe for sine elskede Hvide,' skriver klubben.

George Cohen, der spillede højre back, blev 83 år gammel, og han var med ved VM i fodbold i 1966. Her endte det med en guldmedalje til det engelske landshold, men for viceanfører Cohen sluttede landsholdskarrieren desværre også kort tid efter.

En alvorlig knæskade tvang ham til at stoppe, da han var blot 29 år gammel, og han nåede op på i alt 37 kampe i landsholdstrøjen.

Efter den triste nyhed er der kommet mange reaktioner, og en af dem, der hylder Cohen, er den tidligere fodboldspiller Gary Lineker.

'Jeg er ked af at høre, at George Cohen er død. Endnu en af vores helte fra VM i 1966 har forladt os. Han vil altid være udødelig i fodboldverdenen. Hvil i fred, George,' skriver han på Twitter.

Det engelske landshold i 1966 – her inden en kamp mod Danmark. George Cohen sidder yderst til højre på forreste række. Foto: STF Vis mere Det engelske landshold i 1966 – her inden en kamp mod Danmark. George Cohen sidder yderst til højre på forreste række. Foto: STF

Også sir Geoff Hurst, der spillede på VM-holdet med Cohen, har reageret på samme medie.

'Jeg er ked af at høre, at min ven og landsholdskammerat George Cohen er død. Alle uden undtagelse sagde altid, at George var en skøn mand. Han vil blive savnet. Mine tanker går til Georges kone Daphne og familien.'