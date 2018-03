Jamie Carragher er suspenderet som ekspert for resten af sæsonen på britiske Sky. Men på TV3 ser man ingen problemer i, at den tidligere Liverpool-stjerne har spyttet efter en 42-årig mand og hans 14-årige datter.

Ifølge Peter Nørrelund, der er administrerende direktør i MTG (firmaet bag TV3), er der en gradforskel på at arbejde for en dansk og en engelsk tv-station - især når Englands to største klubber (Manchester United og Liverpool) er involveret.

Hele bataljen fandt sted søndag efter Manchester Uniteds Premier League-sejr over Liverpool, hvor en far og hans datter drillede Jamie Carragher, der svarede igen ved at spytte efter dem.

Carragher og spytklatten Det var efter lørdagens Premier League-kamp mellem Manchester United og Liverpool, at Jamie Carragher sendte den nu famøse spytklat af sted. Mens den tidligere Liverpool-spiller kørte i bil, kom en 42-årig Manchester United-fan op på siden af ham med sin 14-årige datter i bilen - han optog mødet på sin mobiltelefon (mens han kørte). Den 42-årige mand råbte 'Hey Jamie, kampen blev 2-1' - med reference, til, at Manchester United vandt kampen. Flere gange. Herefter rullede Jamie Carragher sit vindue ned, og det samme gjorde den 42-årige mand. Jamie Carragher spyttede så mod den anden bil og ramte den 14-årige pige, der sad tættest på det åbne vindue. Hele sagen har fået stor opmærksomhed.

Det har fået Sky Sports til at suspendere den 40-årige tidligere Champions League-vinder som ekspert. Men det vil TV3, som også har hyret Jamie Carragher i denne sæson, ikke.

»Jamie har undskyldt over for den pårørende familie, som han også er i dialog med, da de nu også står i en ærgerlig situation, hvor de blandt andet bliver chikaneret på de sociale medier. Det er en rigtig træls historie, men når det er sagt, så mener jeg ikke, at en enkelt fejltagelse skal have så alvorlige konsekvenser, at vi ikke længere kan have Jamie Carragher med på holdet. Derfor er han tilbage på fodboldbanen for TV3, når der spilles kvartfinaler i starten af april. Hvilke kampe, han vil være til stede ved, beslutter vi fredag, når vi kender lodtrækningen,« siger Peter Nørrelund til Tipsbladets hjemmeside.

Jamie Carragher skulle have arbejdet for TV3 tirsdag aften i forbindelse med Manchester Uniteds kamp mod Sevilla i Champions League (1-2), men på grund af de ting, der var sket, valgte TV3 at lade ham stå over.

Peter Nørrelund understreger, at Jamie Carragher også over for ham har beklaget episoden, og at Jamie Carragher i det hele taget har håndteret en meget svær sag på bedste vis.

