Everton-angriberen Moise Kean har holdt fest i sin lejlighed, mens Storbritannien er lukket ned.

Den engelske fodboldklub Everton erklærer sig "rystet" over, at angrebstalentet Moise Kean har holdt fest, mens Storbritannien befinder sig i lockdown.

Flere engelske medier har set billeder fra en privat gruppe på det sociale medie Snapchat, der viser den 20-årige italiener feste i selskab med gæster i sin lejlighed. Det er et brud på retningslinjerne om social distance.

- Everton FC er rystet over at høre om en hændelse, hvor en førsteholdsspiller ignorerede myndighedernes retningslinjer og klubbens politik i forbindelse med coronaviruskrisen.

- Klubben har kraftigt udtrykt sin skuffelse over for spilleren og gjort det klart, at sådanne handlinger er fuldstændig uacceptable, meddeler Everton ifølge The Guardian.

Everton købte det lovpriste talent i Juventus sidste sommer for et beløb svarende til 200 millioner danske kroner.

Kean har dog haft svært ved at leve op til forventningerne i den traditionsrige klub.

I denne sæson har han blot været på banen i sammenlagt 692 minutter fordelt på 23 ligakampe.

Han er langt fra den eneste fodboldspiller, der har haft svært ved at holde sig afsondret fra andre mennesker i de seneste uger.

Blandt andet Manchester City-spilleren Kyle Walker og Aston Villas Jack Grealish har måttet undskylde for brud på restriktionerne.

/ritzau/