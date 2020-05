Prostituerede, guldfarvede kondomer og et besøg hos søster og forældre.

Sådan noget giver ikke altid anledning til en undskyldning, og det er også sjældent, at de ting på den måde kan kobles sammen, men når det kommer til Manchester City-spilleren Kyle Walker, er sagen en anden.

Han er nemlig stort set nede på sine grædende knæ for at vinde bare lidt af tilliden tilbage efter en corona-lockdown, der ikke har gjort meget godt for manden med de 48 engelske landskampe.

Kyle Walker var ifølge Daily Mail så ked af at høre, hvordan Manchester City-fans skrev kritiske e-mails til klubben om hans opførsel, at han selv har svaret disse fans med en undskyldning, mens en enkelt fan også har modtaget en kamptrøje.

Den 29-årige back skulle ifølge avisen ikke have det specielt godt med sin livssituation lige nu, men han har skrevet til flere fans, at han forsøger at ændre sig til det bedre.

Kyle Walkers problemer i løbet af corona-krisen har dog været selvforskyldte.

Det startede nemlig med, at The Sun afslørede ham i at holde en sexfest med en ven og to prostituerede. Den ene prostituerede Louise McNamara valgte i starten af april at fortælle denne historie.

Og her er det kommet frem, at Kyle Walker brugte omkring 20.000 kroner på den aften med guldkondomer, mens han kaldte sig selv ‘Kai’.

Det faldt de to prostituerede dog ikke for, og de kunne også fremvise billeder af Walker i bar overkrop. Det var ikke godt i en tid, hvor man i England bliver bedt om at blive hjemme for at slå coronavirussen ned.

Det blev ikke meget bedre, da Kyle Walker så i sidste uge blev afsløret i at have besøgt sine forældre og sin søster og have cyklet en tur med sin ven. Det fik ham til at beklage sig over, at medierne var efter ham.

'Nu føler jeg, at jeg bliver chikaneret, Det påvirker ikke længere kun mig, men det påvirker også min familie og mine små børns tilstand,' skrev han på Instagram.

Helt så ophidset virker han ikke til at være længere, men nu langt mere brødebetynget, hvis man skal tro Daily Mail.

Avisen fortæller via en anonym kilde, at Kyle Walker er ramt af, at hans privatliv er i ruiner. Han er separeret fra sin kone Annie og deres tre børn, og han ønsker at finde ind i varmen igen.

Men det bliver svært, efter Kyle Walker har fået et barn med modellen Lauryn Goodman.

Og det er altså dette lidt kaotiske privatliv, som skulle have fået Kyle Walker til at agere på en lidt anden måde end normalt i disse lockdown-tider.

Kyle Walker har ikke bare undskyldt til fans via mail, men han har også skrevet til manager Pep Guardiola og sportsdirektør Txiki Begiristain med en undskyldning. Det ændrer dog næppe på, at han kan se frem til en klækkelig bøde for sine handlinger.