Manchester Uniteds offensivspiller, Jesse Lingard, glæder sig over den indflydelse, som ansættelsen af Ole Gunnar Solskjær og assistent Mike Phelan har haft.

Siden Ole Gunnar Solskjær i december overtog tøjlerne i Manchester United fra Jose Mourinho, har De røde djævle været flyvende; ni sejre i de første ti kampe er det blevet til for nordmanden, og i den tid har især Marcus Rashford og Paul Pogba viste forrygende form og præstationer.

Klubbens pludselige flotte resultater skyldes ifølge Jesse Lingard, at Solskjær og hans assistent Mike Phelan har bragt ånden fra det tidligere Manchester United tilbage på Old Trafford.

»Solskjær og Mike Phelan har bragt det gamle Manchester United tilbage. De kender ligaen og klubben ud og ind, så når de giver det videre og får os til at spille, som vi gør, er det perfekt,« udtaler englænderen til Daily Mail og uddyber sin ros af især manager Solskjær:

Foto: CRAIG BROUGH Vis mere Foto: CRAIG BROUGH

»Solskjær gør det virkelig godt. Ingen kan benægte det. Han har taget imod en stor udfordring, men det vidste han allerede, da han kom til. Han fik spillerne til at støtte op om ham med det samme. Han fortalte os, at der er store forventninger og pres i denne klub, men at vi er nødt til at håndtere det og spille som et rigtigt United-hold.«

Planen er ifølge Lingard, at Manchester United skal spille med om mesterskabet næste sæson.

»Vi vil gå efter titlen næste sæson. Vi er gået tilbage til det simple og vinder kampe ved at skabe resultater eller ved at score en masse mål. Så længe vi vinder kampe, er det det eneste, som betyder noget,« siger han.

Lingard fortæller desuden, at han ser frem til de kommende kampe, hvor der venter stærke modstandere.

»Man ønsker at spille de store kampe - det er derfor, man spiller fodbold. Jo større kampe desto bedre. Det bliver ikke større end en kamp mod Paris Saint-Germain i Champions League på Old Trafford,« afslutter han.

Inden Champions League-braget mod franskmændene venter der dog en Premier League-kamp mod Fulham lørdag.