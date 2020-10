Wayne Rooney er blevet testet negativ for coronavirussen, men kan alligevel se frem til 14 dage i isolation med sin familie.

Det bekræfter han selv, og derfor må han ikke spille kamp for Derby i de næste par uger.

På Twitter skriver han, at han er glad for, at testen var negativ, men samtidig sur og skuffet over, at han skal isolere sig i så lang tid.

Hvem raseriet og skuffelsen er rettet mod, vides ikke:

Just received the news that my covid-19 test has shown I do not have the virus. Delighted for myself and family but obviously angry and disappointed that I now have to self-isolate and miss vital games for @dcfcofficial — Wayne Rooney (@WayneRooney) October 19, 2020

Daily Mail skriver, at årsagen til, at han alligevel skal i karantæne, er, at han fik besøg af Josh Bardsley, lillebror til Phil Bardsley, der er forsvarsspiller i Burnley, i torsdags. Han skulle angiveligt aflevere et ur til Rooney.

Josh Bardsley var blevet kontaktet af de engelske sundhedsmyndigheder i forbindelse med smitteopsporing. Han tog herefter en test, der viste sig at være positiv.

Dagen efter at Rooney fik besøg af Bardsley, spillede han hele kampen mod Watford, som Derby tabte 1-0.

Wayne Rooney går nu glip af tre kampe for sin klub. Det gælder møder med Huddersfield, Nottigham Forest og Cardiff.

Rooney har spillet i Derby siden årsskiftet og har været fast mand i Phillip Cocus startopstillinger lige siden. Han er også anfører i klubben, der spiller i The Championship.

Han er ansat som spillende assistenttræner og har derfor både en rolle på og uden for banen. Rollen skal ses som et bindeled mellem hans aktive karriere som fodboldspiller og en kommende karriere som træner.