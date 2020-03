Coronakrisens økonomiske konsekvenser er begyndt at ramme spillere i England. Deres forening vil have klarhed.

De engelske fodboldligaer ligger stille som minimum frem til 30. april, og dermed er en stor del af grundlaget for klubbernes indtjening væk for tiden.

Tirsdag blev Birmingham City den første klub i næstbedste række i England til at bede spillerne om at gå ned i løn som følge af coronakrisen.

Den Engelske Spillerforening (PFA) er bekymret for, at det kun er den første af flere lignende udmeldinger i professionel engelsk fodbold. Derfor har man nu indkaldt cheferne for de øverste ligaer til hastemøde.

- Som med andre industrier har den nuværende Covid-19-krise enorm indflydelse på sporten, lyder det i en pressemeddelelse fra PFA.

- Adskillige klubber har allerede henvendt sig til spillere med henblik på at give afkald på løn.

- For at håndtere denne situation har vi indkaldt til et hastemøde med både Premier League og EFL (næstbedste række, The Championship) for at snakke om, hvordan vi kan løse udfordringerne.

I Birmingham spiller den danske forsvarsspiller Kristian Pedersen, som dermed er berørt af udmeldingen i Birmingham.

/ritzau/