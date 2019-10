Spillerne fra Haringey Borough udvandrede fra en pokalkamp, efter at holdets målmand var mål for racisme.

Det engelske fodboldlandshold var mandag udsat for racistiske tilråb i EM-kvalifikationskampen mod Bulgarien, men det er ikke kun i de professionelle rækker, den slags foregår.

Lørdagens FA Cup-kamp mellem Haringey Borough og Yeovil Town blev således afbrudt og siden aflyst, efter at Haringeys målmand var mål for både tilråb og kasteskyts fra nogle af gæsternes tilhængere.

Spillerne forlod banen i 64. minut ved stillingen 0-1, og 35 minutter senere blev det meddelt, at kampen var aflyst.

Haringey, der til daglig spiller i Isthmian League på syvende niveau, bekræfter forløbet på Twitter:

Sorry for the late update but wanted to make sure we gave correct information.



Game has been abandoned following racial abuse. Horrendous afternoon.



It must be said that 99.9% of @YTFC fans are also disgusted by what’s happened as much as we are.



One club, one community. — Haringey Borough FC (@HaringeyBoroFC) October 19, 2019

- Undskyld for den sene opdatering, men vi ville være sikre på at give jer den korrekte information. Kampen er stoppet på grund af racisme. Skrækkelig eftermiddag.

- Det skal siges, at 99,9 procent af Yeovils fans er lige så oprørte over, hvad der skete, som vi er, lyder det.

Ifølge BBC blev Haringey-målmand Douglas Pajetat derudover ramt af kasteskyts og spytklatter fra gæsternes fans, umiddelbart inden han skulle forsøge at redde et straffespark.

Kort efter at Yeovil scorede fra pletten, valgte hjemmeholdets spillere at udvandre, og de får fuld opbakning fra Yeovil-manager Darren Sarll.

- På vegne af Yeovil Town støtter vi fuldt og helt Haringey, og vi står sammen.

- Haringey og vores egen klub skal vide, at vi ikke tolererer noget af den slags, hvis der var sådan noget, siger Darren Sarll til BBC.

Det engelske landshold meddelte inden de to udekampe mod Tjekkiet og Bulgarien i den netop overståede landsholdssamling, at spillerne var klar til at forlade banen, hvis de blev udsat for racisme.

Englændere valgte dog at spille kampen i Bulgarien færdig, selv om en del af publikum i Sofia både råbte abelyde og brugte nazisymboler.

Til gengæld kommer bulgarernes opførsel under lup i Uefas disciplinærkomité senere på måneden.

Hvad der skal ske med lørdagens afbrudte pokalkamp, er endnu uvist.

/ritzau/