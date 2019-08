Transfervinduet i England er lukket, men spillere kan stadig handles ud af landet.

Og her dukker det danske navn Christian Eriksen op igen og igen.

Han har kontraktudløb om et år og skal som sådan sælges denne sommer, hvis Tottenham skal have en god pris for ham.

Eriksen selv har for længst meddelt, at han gerne vil prøve sig af et andet sted.

Eriksen vil gerne videre. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Men endnu er intet sket, og mens der er uvished om, hvor han skal spille, har han brugt meget tid på bænken i den nye Premier League-sæson.

I Tottenham har man håbet, at det manglende salg ville betyde en kontraktforlængelse i London-klubben, men det har vist ingen gode udsigter, hvis ikke parterne straks sænker paraderne og får forbedret klimaet mellem dem væsentligt.

Således skriver det engelske medie The Guardian, at forholdet mellem Eriksens agent Martin Schoots og Tottenhams klubejer Daniel Levy er på nulpunktet og brudt sammen.

Ifølge avisen har de to lejre slet ikke talt sammen for nylig.

Eriksen er startet på bænken to gange. Foto: MATTHEW CHILDS

Manager i Tottenham, Mauricio Pochettino, var da også bramfri i weekenden og sagde ligeud, at Eriksen 'kan have spillet sin sidste kamp for klubben'.

Transfervinduet for de store europæiske klubber lukker natten til tirsdag, og Pochettino har meddelt, at han forventer et bud på Eriksen inden da.

Storklubberne lader dog vente på sig.

Christian Eriksen har været bænket i to ud af de tre første Premier League-kampe.