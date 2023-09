I over 20 år har hun formet en karriere, der har gjort hende til en af engelsk kvindefodbolds største legender.

Men nu er det ovre, fortæller hun på Instagram.

Torsdag aften melder den 37-årige englænder Jodie Taylor nemlig ud, at hun er færdig med at spille professionel fodbold.

Dermed bliver hun ikke en del af den kommende sæson for Arsenal, der indledes denne weekend.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I et følelsesladet og tårevædet opslag tager hun afsked med den sport, 'der har været hendes livs kærlighed i over 30 år'.

»Jeg føler mig så heldig over at have fået alle de oplevelser, du har givet mig. De steder, jeg har rejst til, de personer, jeg har mødt, og de ting, jeg har og ikke har vundet - de gode tider og de dårlige tider.«

»Det er svært at give slip. Du er det eneste, jeg nogensinde har vidst, hvad er. Og hvis jeg skal være ærlig, så er jeg bange for, hvad det vil betyde for mig at give slip.«

»Men når jeg lytter, så ved jeg, at du er enig i, at det er det rette tidspunkt,« skriver Jodie Taylor blandt andet i sin afsked på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jodie Taylor (@jodes__14)

Helt færdig er hun dog ikke med fodbolden.

For selv om hun stopper med at være aktiv på banen, så lader den nu forhenværende angriber det forstå, at hun vil blive i fodboldverdenen for at dele ud af sine erfaringer.

Og erfaringer er der altså nok af.

For 37-årige Jodie Foster kan se tilbage på en karriere, hvor hun blandt andet vandt bronze ved VM i 2015, scorede flest mål ved EM i 2017, ligesom hun har vundet Champions League og FA Cup'en i England.

Hun nåede i alt 51 landskampe og 19 mål for det engelske kvindelandshold.