Den tidligere engelske landsholdsmålmand Ray Clemence er gået bort i en alder af 72 år.

Det bekræfter det engelske fodboldforbund og hans to tidligere klubber Liverpool og Tottenham.

Clemence kæmpede med prostatakræft, som han første gang fik konstateret tilbage i 2005.

»Efter at have kæmpet så hårdt i så lang tid har han nu fundet fred og er ikke længere i smerter. Familien vli gerne sige et stort tak for den kærlighed og støtte, han har modtaget gennem årerne. Han var så elsket af os og vil aldrig blive glemt,« lyder en officiel meddeleles fra familien Clemence.

Ray Clemence nåede i perioden 1972 til 1983 at repæsentere England hele 61 gange.

A message from Ray's family:



“After fighting so hard, for such a long time, he’s now at peace and in no more pain. The family would like to say a huge thank you for the love and support he’s received over the years. He was loved so much by us all and will never be forgotten.” pic.twitter.com/s157vIN3Vg — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 15, 2020

We’re deeply saddened by the passing of one of the greatest-ever goalkeepers, Ray Clemence.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ray’s family and many friends.



Rest in peace, Ray Clemence 1948-2020. — Liverpool FC (@LFC) November 15, 2020

Han spillede hele 14 år for Liverpool, hvor han vandt fem mesterskaber, tre Europa Cup (det daværende Champions League, red.) og en håndfuld andre titler.

Siden skiftede han til Tottenham, hvor han sluttede karrieren i 1988 efter adskillige kampe og et FA Cup-trofæ samt en UEFA Cup-triumf.

Efter karrieren gjorde han især en stor figur i det engelske fodboldforbund, som han var tilknyttet helt indtil, da han gik på pension i 2013.

Her bestred han i mange år rollen som målmandstræner, inden han blev ansvarlig for talentudviklingen.