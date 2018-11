Efter Englands nederlag til Kroatien ved VM var det ekstra rart for den engelske landstræner at få revanche.

Det engelske fodboldlandshold har vist bedre spil og skaffet flottere resultater i 2018 end længe set.

Det mener Gareth Southgate, der er engelsk landstræner, efter søndagens sejr på 2-1 hjemme over Kroatien i det bedste lag i Nations League.

Sejren betød, at England gik videre til semifinalerne i turneringen, som spilles i sommeren 2019.

Og den engelske succes kommer ovenpå pladsen i semifinalen ved sommerens VM-slutrunde i Rusland.

- Jeg er enormt stolt af alle spillerne. Vi er sammen vokset, vi har forbedret os på alle områder, og det var igen i dag en stor begivenhed, siger Southgate ifølge Reuters.

I den foregående kamp i Nations League vandt England 3-2 ude over Spanien, og søndag blev det som nævnt til sejr over kroaterne, der vandt VM-sølv i Rusland tidligere på sommeren.

England blev besejret af netop Kroatien efter forlænget spilletid i sommerens VM-semifinale.

- Vi har haft en række kampe uden fortilfælde, og vi er begyndt at slå de bedste hold.

- Hvis du ser på kvaliteten af denne gruppe, så var det den stærkeste gruppe bedømt på form, og det var et betydningsfuldt skridt for os.

- Det var en fantastisk mulighed for at teste os mod nogle af topmandskaberne, siger den 48-årige engelske landstræner.

Han er især glad for, at de kritiske engelske fans omsider er begyndt at tage holdet til sig for alvor.

- Det mest tilfredsstillende for mig er forbindelsen til vores fans. Jeg har ikke hørt Wembley på den måde i årevis.

- Vi har givet vores fans nogle mindeværdige dage i år. Hvis Wembley kan være sådan at spille på i de næste par år, så kan vi levere flere flotte kampe, siger Southgate.

/ritzau/