Gareth Southgate var ikke begejstret, da Danmark blev tilføjet til Englands pulje ved næste års EM-slutrunde.

Danmark og England er stødt sammen tre gange inden for de seneste par år og har derfor et godt kendskab til hinanden.

Det kendskab vil kun blive bedre, efter at de to nationer lørdag havnede i samme pulje til næste års EM i fodbold, der afholdes i Tyskland.

Gareth Southgate, Englands cheftræner, var ikke ligefrem lykkelig, da Danmark blev trukket op af bowlen fra seedningslag to til Englands pulje.

- Jeg var ikke så glad, da jeg så, at det var det første hold, der endte i vores pulje. For vi har jo haft nogle rigtig svære kampe mod dem i de seneste år. Vi ved, at lederskabet og fællesskabet er godt hos danskerne, så kampen mod Danmark bliver virkelig, virkelig hård, siger Southgate til TV 2 Sport.

Det var England, der i 2021 satte en stopper for det danske EM-eventyr, da det engelske hold slog Danmark 2-1 i semifinalen på Wembley i London efter forlænget spilletid.

Southgate udtrykker respekt for det danske landshold og er imponeret over, hvad landsholdet har præsteret historisk.

- For et land med så relativt få indbyggere er kvaliteten imponerende. Så vi ved, at det bliver en virkelig svær kamp, siger den engelske landstræner til TV 2 Sport.

Ud over England og Danmark tæller puljen også Slovenien og Serbien som de to resterende hold.

Det engelske landshold vandt suverænt og ubesejret sin kvalifikationsgruppe til næste års slutrunde.

England er også en af de helt store favoritter blandt bookmakerne til at gå hele vejen ved næste sommers slutrunde.

Det afføder et pres, hvilket Gareth Southgate også er klar over.

- Der vil være meget snak i England om at vinde turneringen, men første fokus er, hvordan vi kommer videre fra gruppen. Vi er glade for vores hold, vi har haft en god stabilitet i de sidste fem år, og det sidste kalenderår har været godt for os. Så vi ser frem til EM, siger han til TV 2 Sport.

/ritzau/