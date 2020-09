England var i kontrol under store dele af 0-0-kampen mod Danmark, siger landstræner Gareth Southgate.

Englands landstræner, Gareth Southgate, er tilfreds med måden, som tirsdagens Nations League-kamp mod Danmark forløb på.

Han følte ikke, at England var i fare for at smide point, om end han også medgiver, at det haltede med Englands evne til at skabe chancer i 0-0-kampen.

- Af forskellige årsager havde vi ti afbud til kampen, så vi følte, at vi skulle have en stabil start på kampen, og det fik vi. Vi kunne formentlig godt have presset lidt højere i første halvleg, men vi var i kontrol, og det var vigtigt.

- På det her tidspunkt af sæsonen var det ikke en kamp, hvor vi ville kunne være i stand til at presse højt i 90 minutter, og det bar vores taktik også præg af, siger Southgate.

Frem til tillægstiden havde Danmark haft kampens største chancer, men i de døende sekunder kunne Southgate se Harry Kane være centimeter fra at score efter et dansk forsvarskoks.

Southgate mener, at England rakte ud efter sejren.

- I anden halvleg begyndte vi at øge tempoet, og vi lavede nogle ændringer, da vi følte os i kontrol. Vi satte Mason Mount ind på banen, og det gjorde, at vi tænkte mere offensivt. Det samme skete, da vi skiftede Jack Grealish ind, siger Gareth Southgate.

I alt gav han landsholdsdebut til fire engelske spillere i Parken. Det var Conor Coady, Kalvin Phillips, Jack Grealish og Ainsley Maitland-Niles.

England står noteret for fire point efter to kampe i Danmarks gruppe.

