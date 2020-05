Der hænger sorte og tunge skyer over Kieran Trippiers karriere som fodboldspiller.

Den engelske landsholdsback er nemlig anklaget for at have forbrudt sig mod reglerne for betting inden for sport. Anklagen kommer fra det Engelske Fodboldforbund (FA).

»Kieran Trippier er blevet sigtet for en forseelse i forhold til påståede overtrædelser af FA's betting-regler,« skriver forbundet i en meddelse og præciserer, at det er sket juli 2019.

Straffen for forseelsen kan vise sig at sætte en solid pause på Trippiers ellers succesfulde karriere.

Atletico Madrid's English defender Kieran Trippier

Selv benægter den 30-årige spiller anklagerne.

»Jeg vil gøre det klart, at jeg aldrig har spillet på fodboldrelaterede spil eller draget nogen økonomisk fordel af andres spil i min tid som professionel fodboldspiller,« skriver Kieran Trippier i en udtalelse ifølge Evening Standard.

Han risikerer nu en lang suspendering og en enorm bøde, hvis han bliver kendt skyldig, og Trippier har indtil 18. maj for at svare på anklagen. Spillere, trænere og stabsmedlemmer inden for fodbold må ikke spille på deres egen sport.

Samme måned som den angivelige forseelse skiftede Trippier fra engelske Tottenham til spanske Atlético Madrid.