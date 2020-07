Adam Lallana forlader Liverpool efter sæsonen og kommer formentlig ikke til at spille mere for klubben.

32-årige Adam Lallana har efter alt at dømme spillet sin sidste kamp for Liverpool.

Den erfarne midtbanespiller har besluttet sig for at sige farvel til den nykårede engelske mesterklub, når hans kontrakt udløber ved udgangen af denne sæson.

Det bekræfter Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge The Guardian.

Klopp fortæller samtidig, at han som udgangspunkt ikke vil bruge Lallana i resten af denne sæson for ikke at risikere en skade, der kan bringe midtbanespillerens kommende klubskifte i fare.

- Han er i form, han træner, alt er fint, men hans fremtid er hans fremtid. Hvis vi får brug for hans hjælp på banen, kan vi få det. Han træner fuldt med, men så længe vi ikke behøver ham, skal han bare træne, siger Klopp.

Adam Lallana kom til Liverpool fra Southampton i 2014 og har været en del af truppen i hele Klopps regeringstid i klubben.

Især i den tyske managers første tid i klubben spillede han en stor rolle på banen. I de senere år har Lallana dog måttet nøjes med mere sporadisk spilletid.

- Han er en af de vigtigste spillere i forhold til træningskvalitet, jeg nogensinde har haft. Han er enormt professionel, siger Jürgen Klopp.

Ifølge The Guardian er en lang række klubber interesseret i at overtage den engelske landsholdsspiller. Avisen mener dog at vide, at Leicester skulle være favorit til at løbe med midtbanespillerens underskrift.

Dermed kan Lallana blive genforenet med manager Brendan Rodgers, der i sin tid hentede ham til Liverpool.

Lallana er noteret for 178 kampe for Liverpool. Derudover har han spillet 32 gange på det engelske landshold.

/ritzau/