Det er hårde timer for Kenny Sansom, der lige nu kæmper for sit liv.

Den tidligere landsholdsspiller for England med 86 landskampe har siden sit karrierestop i midten af 90'erne kæmpet med alkoholproblemer, og ifølge Daily Mail skulle disse også være i hvert fald indirekte årsag til den 61-årige tidligere fodboldspillers nuværende situation.

For Kenny Samson skulle ifølge det engelske medie have været i et slagsmål, hvor han endte med at blive meget ilde tilredt. Han skulle undervejs i dette slagsmål være faldet og have slået hovedet voldsomt.

Derfor er han kørt til Royal Devon and Exeter Hospital, som ligger i det sydlige England, og her har han sin familie ved sin side. Kenny Sansom er så medtaget, at han end ikke har kunnet hjælpe politiet med deres spørgsmål i forbindelse med situationen.

Kenny Sansom nummer tre fra højre. Pele i midten. Vis mere Kenny Sansom nummer tre fra højre. Pele i midten.

Den pensionerede fodboldspiller har levet et hårdt liv siden karrierestoppet, og denne situation er kulminationen på dette. Kenny Sansom har selv været åben om sit alkoholmisbrug, og han har også en overgang været hjemløs.

Han har flere gange forsøgt at gøre noget ved sit alkoholmisbrug, men uden at kunne følge det helt til dørs. Og det har undervejs også kostet ham ægteskabet samt sendt ham i en depression.

Kenny Sansom har flere gange været i behandling for sit misbrug, men indtil videre uden held. Lige nu kæmper han så for sit liv efter den slemme hovedskade.

Sansom var som fodboldspiller back, og han er den back, der er noteret for næstflest engelske landskampe. På klubplan spillede han de fleste af sine kampe for Arsenal i 80'erne, men han var også forbi adskillige andre engelske klubber, inden den professionelle karriere stoppede i Watford.