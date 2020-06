Michael Laudrup blev for to dage siden nævnt blandt kandidaterne til jobbet som manager i…. hold nu fast… Birmingham City!

Det var den velrenommerede britiske avis The Telegraph, som skrev, at den danske fodboldlegende er kandidat til at overtage manager-tjansen i Championship-klubben.

Ifølge B.T.s oplysninger er det dog tvivlsomt, om Michael Laudrup skulle have interesse i jobbet. Han er da heller ikke bookmakernes favorit.

Det skulle til gengæld den erfarne manager Neil Warnock være, altså favorit hos bookmakerne, ligesom navne som Chris Hughton og Slavisa Jokanovic angiveligt også er på Birminghams liste. Det skriver Wales Online.

Pep Clotet, den nuværende Birmingham-manager, stopper efter sæsonen, hvorfor klubbens sportslige ledelse har linet det ovennævnte kandidat-felt op. Holdet har ikke imponeret og er placeret i midten af rækken.

Clotet var akademi-træner i Swansea, da Laudrup var manager for klubben i Premier League, men trods sit spanske ophav står han for en mere primitiv fodboldstil, end den Laudrup er kendt for.

Det faktum, at holdet er bygget op af Clotet, sammenholdt med, at klubben og byen ikke er videre attraktiv, taler også imod, at Laudrup ville vende tilbage til trænergerningen for at hellige sig Birmingham-jobbet efter snart to års pause, fortæller kilder til B.T.