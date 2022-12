Lyt til artiklen

Den engelske fodboldklub Stratford Town er i dyb sorg.

Klubbens 23-årige forsvarsspiller Cody Fisher er nemlig død efter at være blevet stukket ned med en kniv på natklubben The Crane i Birmingham mandag aften.

Det skriver flere engelske medier – heriblandt Sky Sports og Daily Mail.

Indtil videre har det lokale politi anholdt to mænd på henholdsvis 21 og 22 år.

De er begge mistænkt for drabet på den unge fodboldspiller.

»Vi gør fremskridt i vores efterforskning, og vi er lige nu ved at få et overblik over, hvad der skete. Det er altafgørende for os, at vi hører fra folk, der har set noget den pågældende aften,« siger Ian Ingram, der er politiinspektør ved West Midlands Police.

Det var kort inden midnat mandag aften, at det lokale politi fik en anmeldelse om et knivstikkeri på natklubben.

Herefter hastede både politi og ambulancefolk til stedet, men på trods af flere forsøg på at redde Cody Fishers liv afgik han ved døden efter kort tid.

Efterfølgende har Stratford Town, der spiller i Southern League Premier Division Central, kommenteret dødsfaldet på Twitter.

Her udtrykker klubben sin dybeste medfølelse over for Cody Fishers efterladte.

»Alle i klubben er ulykkelige efter at have hørt om det tragiske tab af Cody. Vores tanker er hos hans familie og venner i denne svære tid,« lyder det blandt andet.