Et barslagsmål efter en engelsk fodboldkamp har fået det mest tragiske udfald.

For da 15 fodboldfans røg i totterne på hinanden udenfor en bar i kølvandet på Championship-kampen mellem Blackpool og Burnley lørdag, pådrog den 55-årige Blackpool-fan Tony Johnson sig en så alvorlig hovedskade, at han nu er gået bort på grund af sine kvæstelser.

Det skriver flere engelske medier.

Det berettes, at politibetjente fandt den 55-årige fodboldfan udenfor pubben The Manchester i Blackpool, og her udførte man livreddende førstehjælp, inden Tony Johnson blev kørt på hospitalet.

Her stod hans liv dog ikke til at redde, og derfor er Blackpool nu efterladt i chok.

Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor man inviterer til at mindes Tony Johnson.

»Vi er dybt chokerede og kede af at høre nyheden om, at Tony Johnson på tragisk vis mistede livet denne morgen.«

»Klubben inviterer til en åben kondolencebog på stadion, der giver Blackpool-fans muligheden for at vise respekt for Tony,« skriver Blackpool, som også opfordrer til, at fans lægger blomster ved en statue ved klubbens stadion.

Sky Sports skriver, at politiet fortsat beder om information, der kan hjælpe med at klarlægge, hvad der skete lørdag.

En 33-årig mand fra Burnley blev lørdag anholdt på gerningsstedet - mistænkt for at have udøvet skade, men han er siden blevet løsladt mod kaution, mens politiet indsamler mere information.

Politiet i Lancashire mener ikke, at der lige nu er grund til at tro, at Tony Johnson særligt var et mål i slagsmålet.

Efter Tony Johnsons død er en indsamling indledt på GoFundMe til Tony Johnsons efterladte. Mandag aften er der allerede indsamlet over 100.000 kroner.