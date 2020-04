Følgerne af coronakrisen kan ende med at koste engelsk fodbold over en milliard kroner, vurderer forbund.

Fodboldverdenen bløder penge, mens coronavirus har sat en stopper for afviklingen af kampe, turneringer og ligaer.

Engelsk fodbold er ingen undtagelse. Her kan tabet ende med at runde en milliard danske kroner.

Det siger administrerende direktør i Det Engelske Fodboldforbund (FA) Mark Bullingham i en udtalelse på FA's hjemmeside.

- Vi er blevet ramt hurtigt og markant på grund af udsættelsen af landskampe, FA Cup-kampe og andre begivenheder på Wembley (det engelske nationalstadion, red.), og det er ikke til at sige, hvornår det hele kan sættes i gang igen, siger Mark Bullingham.

- Det samlede økonomiske tab anses for at blive på omkring 100 millioner pund (cirka 850 millioner kroner), men kan sagtens runde 150 millioner (næsten 1,3 milliarder kroner), afhængig af længden på regeringens nødvendige retningslinjer.

FA har foreslået de ansatte, der tjener over 50.000 pund om året, midlertidigt at gå 7,5 procent ned i løn. Den øverste ledelse er allerede gået med til at gå 15 procent ned i løn, mens dem i FA, der tjener mest, er gået op til 30 procent ned.

Premier League er udskudt på ubestemt tid. Der er ikke blevet spillet kampe siden starten af marts.

/ritzau/