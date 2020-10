Backerne Ben Chilwell og Kieran Trippier har forladt den engelske landsholdslejr forud for kampen mod Danmark.

Det danske fodboldlandshold kommer ikke til at stå over for de angrebsivrige backer Ben Chilwell og Kieran Trippier.

Chilwell og Trippier er ude af Englands trup til onsdagens kamp i Nations League hjemme mod Danmark.

Det skriver Det Engelske Fodboldforbund (FA) på sin hjemmeside.

Årsagen til de to spilleres afbud forklares ikke nærmere, men Sky Sports skriver, at Chilwell er sendt hjem til Chelsea grundet en fodskade, mens Trippier rejste hjem af personlige årsager.

Trippier var anfører i Englands 3-0-sejr over Wales i en testkamp i torsdags, og han var også med fra start, da England vandt 2-1 over Belgien i Nations League søndag.

Chilwell var derimod end ikke skrevet ind i truppen til de to seneste kampe.

Det skyldes ifølge Reuters, at Chilwell sammen med holdkammeraterne Tammy Abraham og Jadon Sancho havde brudt coronareglerne inden kampen mod Wales.

Ifølge BBC havde de tre spillere deltaget i en fødselsdagsfest for Abraham lørdag 3. oktober. De har alle beklaget episoden.

Gareth Southgate, Englands landstræner, har ifølge FA stadig 28 spillere at vælge imellem. Han skal udtage 23 spillere til kamptruppen.

I truppen råder England blandt andre over Bukayo Saka og Ainsley Maitland-Niles, der ligesom Trippier og Chilwell kan spille pladsen som venstreback.

Englands kamp hjemme mod Danmark spilles onsdag klokken 20.45.

/ritzau/