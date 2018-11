Gennembruddet i forhandlingerne mangler, men i Tottenham er de meget optimistiske omkring, at Christian Eriksen snart skriver under på en ny lukrativ aftale med klubben.

London-klubben har tilbudt Eriksen en kontrakt, som vil indbringe danskeren svimlende 1.260.000 kroner om ugen – en fordobling af hans nuværende løn.

Det skriver avisen The Evening Standard. Dermed håber Tottenham, at deres danske guldfugl vil sige nej til alle bejlerne og i stedet forpligte sig til succes i den hvide trøje.

Den enorme månedsløn vil gøre den 26-årige midtbaneprofil til den næstbedst betalte stjerne i Tottenham, hvor kun topscorer Harry Kane vil tjene mere.

Christian Eriksen jubler med Harry Kane.

I denne uge forlængede Premier League-klubben deres aftale med en tredje af holdets bærende offensive profiler nemlig Dele Alli.

Christian Eriksen har kontraktudløb i sommeren 2020. Ifølge spanske og engelske medier har der været interesse i Eriksen fra de to spanske giganter FC Barcelona og Real Madrid samt fra Paris Saint-Germain.

Ifølge B.T.’s oplysninger var FC Barcelona varme på Eriksen før sommeren, men deres interesse er kølnet særligt på grund af det store prisskilt, Tottenham smækkede på Eriksen, som var på over en milliard kroner i overgangssum.

Nu er det ifølge spanske medier mere aktuelt med Real Madrid, som står over for et generationsskifte på midtbanen.

Eriksen i aktion i aftes mod West Ham.

Men skal man tro Evening Standard – og The Sun, som kørte en lignende historie tidligere på ugen – så er det meget sandsynligt, at Eriksen vælger at blive i storsatsende Tottenham.

Christian Eriksen har spillet 232 kampe for Tottenham og scoret 57 mål, siden han kom til klubben fra Ajax Amsterdam i sommeren 2013.

Senest var danskeren med i gårsdagens opgør mod West Ham, hvor danskeren spillede en fornuftig kamp i 3-1-sejren i Carabao Cup.

Eriksen, som har døjet med skader i dette efterår, bar anførerbindet i kampen..