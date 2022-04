Et særligt billede har fået en del brugere verden over til at spærre øjnene op.

Manden på billedet har nok ikke trofæet med i slagmarken, men han er heller ikke for fin til at gå i krig for sit land.

Herren til venstre i selskabet – som i øvrigt står med et maskingevær og er iført en grøn jakke med ukrainske flag – er ingen ringere end en tidligere Ballon d'Or-vinder.

Hans navn er Igor Belanov.

Foto: STEPHANE DANNA

Ukraineren er i dag 61 år gammel, men i 1986 blev han kåret til verdens bedste fodboldspiller, da han tørnede ud for Dynamo Kyiv som en giftig angriber.

Belanov er født i Odessa, som i dag er ukrainsk, men tidligere var en del af Sovjetunionen.

Derfor spillede angriberen også 33 kampe for det sovjetiske landshold, blandt andet i Danmarks legendariske 4-2-sejr i 1985.

Selvom Belanov fortsat er aktiv i fodboldverdenen, hvor han arbejder for det ukrainske fodboldforbund, er det ikke det, der lige nu fylder allermest for Belanov i det krigshærgede land.

Igor Belanov (th.) scorer mod Belgien ved VM 1986. Foto: Unknown

Som billedet øverst i artklen viser, har han selv været til stede i skyttegravene, men han har også været ude at hilse på de ukrainske soldater, som kæmper mod Rusland.

Belanov havde endda fodbolde med til soldaterne, viser et opslag på Instagram.

'I dag mødte jeg dem, der forsvarer vores moderland, og viste dem min dybeste taknemmelighed for deres mod i kampen mod de russiske fjender,' skriver Belanov.

'Jeg har talt med soldaterne og videregivet hilsener og gaver fra Det Ukrainske Fodboldforbund. Jeg er stolt af jer!'

Den kuriøse historie har overrasket og skabt opsigt på tværs af landegrænser.