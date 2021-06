Christian Nørgaard er eneste markspiller i Kasper Hjulmands trup, der møder op til EM uden minutter i benene fra testkampene mod Tyskland og Bosnien.

Siden midten af maj, hvor Brentford spillede anden semifinalekamp om en plads i Premier League, har midtbanespilleren siddet ude med en drilsk skade i sin lyske.

Som bekendt rykkede Brentford op i for halvanden uge siden, og derfor stødte Christian Nørgaard sammen med Mathias Jensen lidt senere til landsholdstruppen. Men hvor Mathias Jensen søndag spillede hele kampen mod Bosnien-Hercegovina, sad Christian Nørgaard igen på tribunen.

Midtbanespilleren har været på skånekost indtil nu, og heller ikke mandag skulle han træne igennem med de spillere, der ikke skulle restituere fra kampen mod Bosnien, men fra på onsdag kommer den store test.

Herfra er det ifølge B.T.s oplysninger slut med at tage hensyn, og så skal Christian Nørgaard træne fuldt med.

»Der er ikke noget nyt i forhold til 'Nør'. Vi regner med at have ham klar til på lørdag,« siger landstræner Kasper Hjulmand med henvisning til opgøret mod Finland, som Danmark åbner EM-ballet imod.

Han pointerer, at alt er gået, som det skulle med Christian Nørgaard.

»Udviklingen har været, som den har skullet være. Hvis han kunne have spillet i går (mod Bosnien-Hercegovina, red.), havde det været helt fantastisk. Vi havde presset det, hvis han skulle have spillet minutter i går. Så havde det været lidt et sats. Prognosen har helt tiden været, at de her seks dage er, hvad der skulle til, for at han kunne stå helt klar til Finland-kampen,« lyder det fra landstræneren.

Kasper Hjulmand er ikke bekymret for, at Nørgaard ikke har spillet kamp i flere uger. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Hjulmand er ikke bekymret for, at Nørgaard ikke har spillet kamp i flere uger. Foto: Liselotte Sabroe

Han forsikrer, at der ikke er bekymring for det faktum, at Christian Nørgaard op til EM-åbningen ikke har spillet kamp i næsten en måned.

»Nej, vi kan se på den måde, han kom ind i marts (mod Moldova og Østrig, red.), hvordan han bare gik ind fra start. Han har en fantastisk fornemmelse for kampene. Det er klart, at vi nu til træningerne får set helt præcist, hvordan det ser ud, men jeg er ikke så bekymret for det.«

»I forhold til midtbanekonstellationen er det, at 'Nør' – det så vi også i Østrig – bliver et punkt, som frigiver for eksempel Pierre-Emile Højbjerg til at score et mål, fordi han kan få brugt sine kræfter, så det er en god mand at have til at balancere tingene foran kæden,« påpeger Hjulmand, som ellers fik set stort set, hvad han ville i testkampene den forgangne uge.

»Martin (Braithwaite, red.) har fået spilletid og fik scoret, det var rigtig godt, Yussuf (Poulsen, red.) har fået noget spilletid og fik scoret mod Tyskland, og de har manglet lidt spilletid. Thomas (Delaney, red.) spillede fuld tid mod Tyskland og fik det sidste skud i går, Christian (Eriksen, red.) har spillet sin første fulde kamp, siden vi sluttede i marts, og er begyndt at se bedre ud rent fysisk. Han er, hvor han skal være,« siger landstræneren og fortsætter:

»Vi fik 'AC' (Andreas Christensen, red.) og Simon (Kjær, red.) til at spille en halvleg sammen, vi har set Jannik (Vestergaard, red.) gå ind og gøre et fantastisk stykke arbejde dernede, vi er godt besat på backerne, så jeg synes, at vi fik spillet de to kampe, som vi gerne ville i forhold til at give spilletid,« erklærer Kasper Hjulmand, der også fortalte, at han gerne ville have set Mikkel Damsgaard og en småskadet Andreas Skov Olsen i kampen mod Bosnien.

»Der er altid nogle, man gerne ville have set lidt mere, men alt i alt synes jeg, at vi har fået fordelt det fint, og vi har fået nogle svar. Jeg har et godt billede af, hvad der skal ske,« lyder de fortrøstningsfulde ord, inden det hele bliver skudt i gang lørdag.

Inden da har Kasper Hjulmand stadig mulighed for at bytte ud i truppen.