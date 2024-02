»Det har været et helvede.«

Sådan fortæller FC København-tilhængeren Casper Svendsen til B.T., efter hans 66-årige far, Allan, gled på de våde trapper i Parken under Champions League-kampen mod Manchester City og siden endte på hospitalet med brækkede og trykkede ribben.

Nu råber han op om forhold i nationalarenaen, som han kalder livsfarlige.

For en toilettur på B-tribunen under dét, der skulle have været en hyggelig overraskelse til farmand, endte i stedet med betydelige skader og en lang nat på hospitalet – og i hans øjne kunne det nemt være endt langt værre.

Casper Svendsens far Allan gled på trapperne i Parken og brækkede og trykkede ribben. Foto: Foto: Privat Vis mere Casper Svendsens far Allan gled på trapperne i Parken og brækkede og trykkede ribben. Foto: Foto: Privat

»Min far blev kørt hjem fra hospitalet i morges klokken seks, og han kan jo ikke røre sig nu. Han har brækket ribben og trykket ribben. Det er helt vanvittigt.«

»Der er så vådt over hele tribunen og trapperne, og det er jo ikke skridsikkert nogen steder. Hverken på tribunen eller i tårnene. Jeg er selv faldet tre gange og har også før fået trykkede ribben,« siger Casper Svendsen.

Og han er ikke den eneste, der oplever trapperne i Parken som særdeles farlige.

Casper Svendsen har delt sin oplevelse på X, hvor flere fans stemmer i.

»De der fuck*ng trapper er så farlige. Ser altid folk falde på dem,« skriver en FCK-fan på mediet, hvor folketingskandidat for Radikale Thomas Rohden også fortæller, at han var tæt på at glide under gårsdagens kamp. Overfor B.T. uddyber han.

»Jeg var selv ved at tage en tur ned ad trappen i går, men fik den reddet med en sidste feberredning. Det er et generelt problem, at trapperne bliver spejlglatte, når det er vådt.«

Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

»Alle dem, jeg kommer med i Parken, har været ved at ligge ned og jeg kender også folk, der er væltet og slået sig. Man flyver ned ad dem, når de er glatte,« siger Rohden til B.T.

Casper Svendsen har selv før råbt op om problemet på de sociale medier, men han oplever ikke, at FCK reagerer på kritikken.

»Det kan ikke fortsætte. Fans har talt om det i flere år, men der er ikke nogen, som gider at gøre noget ved det.«

»Jeg ved ikke, om de mener, at det ikke er et seriøst problem, men i mine øjne kan det blive livsfarligt. Tænk, hvis en faldt og ramte trapperne med hovedet,« siger FCK-tilhængeren, der er kommet i Parken gennem otte år og særligt har bemærket styrt på trapperne over de seneste år.

Overfor B.T. slår FC København fast, at man gør, hvad man kan for at skridsikre trapperne i Parken.

»Vi er først og fremmest meget kede af, at han er kommet til skade og håber, at han kommer sig hurtigt,« siger Head of Communication i FCK, Jes Mortensen, til B.T. og fortsætter:

Hej @FCKobenhavn Igår skulle være en festlig aften. Det var den også indtil 20 minutter inde i første halvleg hvor min far som person nr 220000 glider på trapperne. Han slap desværre ikke denne gang og måtte på hospitalet med både trykket og brækket ribben 1/2 #fcklive — Casper Svendsen (@CasperSvendsen7) February 14, 2024

»Vi maler løbende trapper med maling, som gør underlaget skridsikkert. Men desværre kan det forekomme, at der bliver spildt øl og andet på trapperne, som kan gøre dem glattere, end vi ønsker.«

Får de her reaktioner og episoder jer til at overveje nye tiltag, siden det fortsat er så farligt?

»Som vi svarer, så gør vi det løbende, men det kan ske, at der ender øl, vand og andet, som gør det glat,« siger han og tilføjer på spørgsmålet, om man ikke overvejer at gøre noget andet, når problemet nu virker så alvorligt:

»Vi gør det, man kan gøre, men risikoen for, at der kan blive glat vil være der, når der eksempelvis bliver spildt øl eller andet,« lyder det fra Jes Mortensen, der fortæller, at FCK tager kontakt til den pågældende fan.

Tilbage står Casper Svendsen og håber på, at hans opråb kan ændre noget.

»Min far vidste slet ikke, at han skulle i Parken. Jeg havde overrasket ham med en billet, og vi nåede bare at se 20 minutter, før han lå der.«

»Jeg håber, de får øjnene op for det nu. Det går ikke, at folk kommer til skade hele tiden,« siger han.