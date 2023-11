En særlig sætning har sendt den kontroversielle rapper Farid Bang direkte ind i en shitstorm.

'I'm not a ball, but between Alisha Lehmann's legs.'

Sådan synger den tyske rapper på nummeret 'Godfather' på sit nyeste album 'Asphalt Massaka 4,' hvor den 24-årige fodboldspiller indtager en ufrivillig hovedrolle.

Alisha Lehmann er blandt Schweiz' mest populære atleter med mere end 16 millioner følgere på Instagram, og hun er tidligere blevet kåret til verdens mest sexede fodboldspiller.

Alisha Lehmann ses her i aktion for Aston Villa, mod Manchester United. Foto: Ed Sykes/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Alisha Lehmann ses her i aktion for Aston Villa, mod Manchester United. Foto: Ed Sykes/Reuters/Ritzau Scanpix

Men den vulgære linje, den ser Farid Bang slet, slet ikke noget i vejen med.

Tværtimod.

I stedet affejer han enhver form for kontrovers og mener, at den kommer kvindefodbolden til gode.

»Med den linje ville jeg bare fortælle verden, at kvindefodbold bliver mere og mere populært, og jeg er erklæret feminist,« siger Farid Bang i et interview med mediet 20 Minuten.

Rapperen Farid Bang er kommet i vælten igen. Foto: Horst Galuschka/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Rapperen Farid Bang er kommet i vælten igen. Foto: Horst Galuschka/AP/Ritzau Scanpix

Alisha Lehmann – der i øvrigt også er schweizisk landsholdsspiller og tørner ud for engelske Aston Villa til hverdag – har ikke reageret på sagen.

I 2020 kom Farid Bang også i modvind, da et af hans numre indeholdt en antisemitisk reference til Holocaust.