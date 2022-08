Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For første gang nogensinde indfører politiet en zone med skærpede straffe ved en fodboldkamp. Og nu er politiet klar med en endnu et tiltag for at forhindre vold og uroligheder.

I en pressemeddelelse torsdag skrev Københavns Vestegns Politi, at de indfører en zone med hårdere straffe, når Brøndby IF møder FC Basel på Brøndby Stadion torsdag aften. Zonen med de skærpede straffe kan du se i bunden af artiklen.

I den forbindelse meldte politiinspektør Mogens Lauridsen, at det »desværre er politiets erfaring, at nogle kampe forvandler et område, som er fredeligt til daglig, til en konfliktzone, fordi visse fangrupperinger aktivt søger konfrontationer, vold og uroligheder.«

Og nu har Københavns Vestegns Politi taget et yderligere middel i brug for at undgå, at der opstår voldelige scener ved kvalifikationskampen til Europa League.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Til TV 2 Lorry oplyser politiinspektør Mogens Lauridsen, at Københavns Vestegns Politi får assistance fra schweiziske politifolk til opgøret mod Basel.



Det gør politiet for at få hjælp til at udpege, hvem af de tilrejsende fans, der kan være voldsparate.

»Hvis man har internationale kampe og har brug for hjælp til at identificere, hvem af det besøgende holds tilhængere, der kan være problematiske, kan man gennem den her aftale få det. Konkret går det ud på, at det schweiziske politi går rundt med vores spottere og udpeger dem, de mener, er værd at holde øje med. Til returkampen næste uge sender vi også vores folk til Schweiz for at løse den samme opgave, siger politiinspektør Mogens Lauridsen til TV 2 Lorry.

Det internationale politisamarbejde skal hjælpe til, at der bliver holdt god ro og orden blandt de 1000 forventede schweiziske tilskuere, som vil være til stede på Brøndby Stadion under kampen.

I forbindelse med Brøndbys seneste hjemmekamp i Conference League mod polske Pogon Szczecin blev en polsk mand idømt en straksdom på tre måneders fængsel for vold mod politiet.

Under og efter kampen var der ligeledes voldsomme uroligheder på og uden for stadion, hvor flere af fansene blandt andet hev knive frem.

To politifolk blev i den anledning bragt til behandling på hospitalet efter de voldsomme uroligheder.

Den særlige strafzone gælder fra torsdag formiddag klokken 10 og frem til fredag morgen klokken 04.

Opgøret mellem Brøndby og Basel går i gang klokken 20.30, og du kan følge opgøret på bt.dk i vores liveblog.