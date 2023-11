Seks profilerede Viaplay-medarbejdere må sige farvel.

Torsdag fortalte vært Helle Smidstrup, at hun skal videre fra det kriseramte firma. Hun fulgte kommentator Jonas Schwarz' eksempel og delte selv de kedelige nyheder på de sociale medier, og fredag morgen har endnu en vært fulgt trop.

Christine Møller, der blandt andet har stået i spidsen på Superliga-kampdækningen, melder ud, at hun også må tage afsked.

»Min tid på Viaplay startede med et interview med ham her og slutter til september, når min kontrakt udløber. Det er specielt, men der er også længe til og mange opgaver i vente,« skriver hun på X.

Min tid på Viaplay startede med et interview med ham her og slutter til september, når min kontrakt udløber. Det er specielt, men der er også længe til og mange opgaver i vente. Så nu vil jeg bruge lejligheden til at tænke mig godt om - og DM er åben for kaffe pic.twitter.com/E1i6mQoTEl — Christine Møller (@christinemol) November 24, 2023

B.T. fik ligeledes bekræftet, at kommentator og redaktør Jonas Alexander takker af, mens Ekstra Bladet kunne fortælle, at tidligere Discovery-chef og kommentator Jes Holm Andersen og reporter Tobias Faxøe var de resterende, der blev ofre for sparekniven.

Viaplay har været ramt af en økonomisk nedtur, der gør, at koncernen er hårdt spændt for - i den nærmeste fremtid kommer der således et udskudt kvartalsregnskab.

Sportschef hos Viaplay, Benjamin Munk Lund, har sat ord på den svære situation - læs mere her.