Hertha BSC føjede endnu en uafgjort til Leipzigs lidt for lange liste af den slags i Bundesligaen.

Danskerklubben RB Leipzig kunne med en sejr hjemme over Hertha BSC komme a point med Borussia Dortmund i duellen om at være førsteudfordrer til Bayern München i Bundesligaens mesterskabskamp.

Men Leipzig, der var uden skadede Yussuf Poulsen i kampen, måtte nøjes med uafgjort for tiende gang i sæsonen, da det endte 2-2 på Red Bull Arena Leipzig.

Dermed forbliver Leipzig på tredjepladsen to point efter Dortmund. Og klubben fra det østlige Tyskland risikerer at blive overhalet af Borussia Mönchengladbach, som er to point efter på fjerdepladsen for en kamp færre.

Det var gæsterne, som kom bedst fra land, da Marko Grujic, der er lejet i Liverpool, fik foden på bolden efter en dødbold og dirigerede den i nettet.

Føringen holdt kun et kvarters tid. Leipzig er også dygtige på dødbolde, og selv uden Yussuf Poulsens styrke i feltet kunne medaljeaspiranterne også.

Lukas Klostermann brugte hovedet til flot at dreje et hjørnespark i nettet midtvejs i første halvleg.

Hertha havde vist kanonform i de to første kampe efter coronapausen med klare sejre, og berlinerne fortsatte med at bide fra sig kampen igennem.

Da hjemmeholdet små 20 minutter inde i anden halvleg blev reduceret til ti mand med Marcel Halstenbergs andet gule kort, lurede et sejrshattrick for gæsterne.

Men i første omgang var det Patrik Schick, der gjorde det til 2-1 for Leipzig i undertal, som måske kunne slide en sejr hjem.

Det holdt indtil otte minutter før tid, da Hertha fik straffespark. Det udnyttede indskiftede Krzysztof Piatek usvigelig sikkert, og så endte det hele i pointdeling.

/ritzau/