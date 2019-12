Det er hverken sjovt at hedde Lyon eller Joachim Andersen for tiden.

For efter en hårdt tilkæmpet kvalifikation til ottendedelsfinalen i Champions League, skulle danskeren og resten af Lyon-holdet møde Rennes.

Desværre for Andersen fik han en hovedrolle i Lyons 1-0 nederlag.

I minut 89 kom Rennes unge stjerneskud Eduardo Camavinga løbende imod Andersen og resten af Lyon-forsvaret, og som det mest naturlige i verden tørrede han den danske forsvarsspiller og løb ned og scorede. Du kan se målet i toppen af artiklen.

Joachim Andersen i aktion i midtugen mod RB Leipzig. Foto: PHILIPPE DESMAZES Vis mere Joachim Andersen i aktion i midtugen mod RB Leipzig. Foto: PHILIPPE DESMAZES

Andersens fejl koster ham den dårligste karakter af alle i den franske sportsavis L'Équipe, der har givet danskeren to ud af ti.

Mediet kalder Andersens kamp for en 'lidelse', og det er langtfra første gang, at Joachim Andersen får kritik i det franske. Det kan du læse mere om her.

Joachim Andersens Lyon-eventyr har ikke just været en kæmpe succes, siden danskeren kom til klubben i sommer. Han er klubbens dyreste indkøb nogensinde og historiens dyreste danske spiller.

Lyon betalte 224 millioner kroner for den 23-årige fodboldspiller.