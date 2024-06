Vores fodbolddrenge formår at fejre tilværelsen og nyder livet i fulde drag i disse dage.

Mens de drypvis er tjekket ind i landsholdslejren for at forberede EM-slutrunden i Tyskland, vrimler det med gode nyheder for Hjulmands tropper, der får tanket godt op på kærligheds- og familiekontoen inden den vigtige turnering.

Seneste skud på stammen er Andreas Christensen, der lige er blevet gift.

Det afslører Barcelona-spillerens hustru Katrine Friis. Se mere i bunden af artiklen.

'Skål til for altid,' skriver hun i et opslag på Instagram, hvor man ser brudeparret på vej op af nogle trapper, ledsaget af parrets barn.

Andreas Christensen og Katrine Friis afslørede i sommer, at de var blevet forlovet.

Men det er altså langtfra den eneste store nyhed på landsholdet.

'AC's forsvarskollega Joachim Andersen er nemlig også lige blevet gift for få dage siden. Samtidig skal Crystal Palace-stopperen også være far.

Over for B.T. kaldte han EM-optakten for »helt uvirkelig.«

Han er ikke den eneste, der snart kan bryste sig af at være far.

Roma-backen Rasmus Nissen Kristensen venter nemlig også barn med sin kæreste.