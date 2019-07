Den tidligere Brøndby-spiller Andrew Hjulsager fortsætter karrieren hos sidste sæsons nummer 14 i Belgien.

Fodboldspilleren Andrew Hjulsager skifter fra Celta Vigo i Spanien til belgiske Oostende.

Det skriver Oostende på klubbens hjemmeside.

Offensiv-spilleren med fortid i Brøndby får en toårig kontrakt med option for yderligere et år.

24-årige Hjulsager skiftede fra Brøndby til Celta Vigo i januar 2017, men det er blevet til begrænset spilletid i den spanske klub. Undervejs blev han lejet ud til Granada.

Med skiftet er Hjulsager den anden dansker, der forlader Celta Vigo i sommerens transfervindue.

Tidligere på ugen skiftede midtbanespilleren Mathias Jensen fra Celta Vigo til Brentford fra den næstbedste engelske række.

Dermed tynder det også gevaldigt ud på danskerfronten i Celta Vigo. Pione Sisto er dog fortsat i den spanske klub.

Oostende sluttede som nummer 14 - tredjesidst - i den bedste belgiske række sidste sæson.

Celta Vigo skriver på sin hjemmeside, at klubben har sikret sig en videresalgsklausul på danskeren, der oftest huserer på kanten.

I den belgiske klub får Hjulsager norske Kåre Ingebrigtsen som træner. Han har tidligere stået i spidsen for storklubben Rosenborg i hjemlandet.

Ifølge Guy Ghysel, der er chefscout i Oostende, har Ingebrigtsen haft et godt øje til Hjulsager, fra da han spillede i Brøndby.

- Spilleren kunne også have vendt tilbage til danske topklubber, men valgte at fortsætte sin karriere hos os. Han er en fysisk stærk spiller, der kan spille både central midtbane og på kanten.

- Han har også en god sparketeknik. Både med venstre og højre, siger Ghysel til klubbens hjemmeside.

Hjulsager konstaterer, at han er glad for skiftet, og at Oostende virker som en klub med gode familieværdier, hvilket passer ham fint.

