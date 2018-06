Ipswich-backen Jonas Knudsen, der er med fodboldlandsholdet til VM i Rusland, er blevet far i tirsdags.

Anapa. Christian Eriksen blev far under stor mediebevågenhed kort inden VM. Og nu er endnu en spiller på det danske VM-hold blevet far.

Venstrebacken Jonas Knudsen og hans kone, Trine Bruun Jensen, blev forældre til et barn i tirsdags, skriver fyens.dk.

Trine Bruun Jensen fødte et par uger før termin, og det blev ifølge TV2 Sport en pige.

Den 25-årige Ipswich-spiller rejste med resten af VM-holdet til slutrunden i Rusland i mandags.

Der er ikke planer om, at Jonas Knudsen skal rejse hjem og se mor og datter efter lørdagens Peru-kamp, oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) ifølge fyens.dk.

Jonas Knudsen, som tidligere har spillet for Esbjerg, har spillet tre A-landskampe i karrieren.

I maj 2014 fik Jonas Knudsen debut i 1-0-sejren hjemme over Sverige, og senere samme år var han med til at tabe 1-2 hjemme til Tyrkiet. Begge blev spillet under den daværende landstræner Morten Olsen.

I marts 2018 spillede Jonas Knudsen sin tredje landskamp, da han var med i 0-0-kampen hjemme mod Chile. Ved den lejlighed var Åge Hareide landstræner.

Alle tre kampe, som Jonas Knudsen har deltaget i, var venskabskampe.

Danmarks kamp mod Peru spilles lørdag klokken 18 dansk tid.

/ritzau/