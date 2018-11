Hvad gør Nicklas Bendtner, når han skal afsone sin dom på 50 dages ubetinget fængsel? Det er det store spørgsmål, efter Statsadvokaten kunne fortælle, at Bendtner droppede at anke sin dom.

En af hans muligheder kan være at få en fodlænke på og afsone sin dom på den måde. Og hvis han skulle ende med at spille fodbold med fodlænke, vil han ikke være den første.

FC Midtjyllands tidligere målmand Arek Onyszko fik lov at afsone sin straf for vold og trusler mod sin tidligere kone med fodlænke, og han spillede blandt andet en kamp mod Brøndby med en sådan om benet.

»Fodlænken påvirker mig kun godt. Den betyder, at jeg kigger meget mere på uret, end jeg er vant til. Jeg er meget koncentreret om, hvornår jeg skal til træning, og hvornår jeg skal være hjemme. Jeg fokuserer meget mere på fodbolden,« sagde Arek Onyszko til DR dengang.

Arek Onyzko på besøg hos Casper Christensen i det gamle talkshow Aloha tilbage i 2009. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Arek Onyzko på besøg hos Casper Christensen i det gamle talkshow Aloha tilbage i 2009. Foto: Martin Sylvest Andersen

Også i England er det sket. Her var det Jermaine Pennant, der afsonede en dom for spritkørsel med en fodlænke om benet tilbage i 2005, da han spillede på en lejeaftale i Birmingham.

»Jeg ignorerede den bare. For at være ærlig kunne jeg slet ikke mærke den, fordi vi polstrede den ind i. Den var dog lidt svær at ignorere, når jeg kiggede ned på min ankel, og den var dobbelt så stor som den anden. Fansene var også efter mig, men det var helt okay,« siger Jermaine Pennant i denne måneds udgave af fodboldmagasinet FourFourTwo.

Det er endnu uvist, hvordan Nicklas Bendtner ender med at afsone sin dom på 50 dages ubetinget fængsel for vold mod en taxachauffør i København efter en bytur med kæresten Philine Roepstorff.

Men afsone kommer han i hvert fald til. Det står fast, efter Bendtner valgte at trække sin anke af dommen tilbage tidligere onsdag. Her fortalte hans advokat, Anders Nemeth, at det skyldtes et ønske om at få afsluttet sagen og komme videre.

»Nicklas er ikke enig i afgørelsen fra byretten, men har besluttet at lægge sagen bag sig og fokusere på sin klub og familie. Det er en beslutning, jeg har fuld forståelse for, og jeg har derudover ikke yderligere kommentarer,« skrev Anders Nemeth i en sms til Ritzau.

Dermed kan Nicklas Bendtner nu afslutte det kapitel, mens han ser frem til et nyt kapitel, der kommer til at foregå på en noget mindre fri måde, end han tidligere har været vant til.

Men inden det når så langt, er der stadig sportslige udfordringer for den danske angriber.

Han har allerede vundet det norske mesterskab med Rosenborg, men 2. december kan han sammen med landsmanden Mike Jensen og de andre holdkammerater vinde The Double, hvis Rosenborg lykkes med at slå Strømsgodset i den norske pokalfinale.