Siden marts har tilskuerrækkerne på danske stadions i coronaens skygge stået gabende tomme. Men nu sker der endelig noget!

Allerede tirsdag aften bliver det første stadion åbnet. Der kommer tilskuere til 1. divisionskampen mellem Vejle Boldklub og Skive IK.

Dermed bliver Vejle Boldklub den første klub til at lukke tilskuere ind på tribunerne igen, siden coronaepidemien satte idrætten i bero og tømte lægterne, når der til kampstart klokken 18 vil være 500 tilskuere på plads, skriver TV Syd.

Selv om Vejle på den måde skriver corona-historie, er der ikke udbredt glæde i den sydjyske klub, som er tvunget til at skuffe mange fodboldsultne fans.

500 tilskuere får i aften lov til at se Vejle Boldklub spille mod Skive IK. Foto: Henning Bagger Vis mere 500 tilskuere får i aften lov til at se Vejle Boldklub spille mod Skive IK. Foto: Henning Bagger

»Det er en ulykkelig situation, hvor vi kommer til at skuffe mange af vore fans. Vi arbejder allerede nu målrettet på, at vi til næste hjemmekamp kan lukke endnu flere tilskuere ind,« siger Vejle Boldklubs direktør, Henrik Tønder, til TV Syd og tilføjer:

»Vi håber at få lov til at opdele vores stadion i sektioner med 500 siddende tilskuere, hvorved vi kan have mindst 3.000 tilskuere under trygge forhold til sæsonens sidste kampe.«

Indtil da må retningslinjerne for tilskuere til elitesport overholdes, hvorfor der altså kun kan lukkes 500 siddende tilskuere ind på stadion. Til aftenens kamp er der trukket lod om billetterne blandt sponsorer og sæsonkortholdere.

Afstandskravet for de heldige vindere bliver dog ikke et problem, da de 500 tilskuere vil blive placeret på den ene af Vejle Stadions langsider, hvor der normalt er plads til 3.500 siddende fans.

Også Kolding IF, der tager imod Nykøbing FC tirsdag aften klokken 19, kan igen lukke tilskuere ind.

Vejle Boldklub fører i øjeblikket 1. division med 48 point efter 22 kampe. Inden aftenens kamp er der 10 point ned til den nærmeste forfølger, Viborg FF.