'Så blev det officielt'.

Sådan skriver den tidligere landsholdsstjerne Preben Elkjær på sin Twitter-profil. Tirsdag aften er han blevet hyldet i Italien, hvor han officielt er blevet gjort til æresborger i Verona. En hyldest, der foregik på byens rådhus.

'Tak til alle der har skrevet hilsner,' skriver 60-årige Preben Elkjær i sit opslag. Danskeren spillede i Verona fra 1984 til 1988, og her spillede Elkjær en særdeles stor rolle for det italienske hold.

Så blev det officielt, æresborger i Verona, tak til alle der har sendt hilsner. pic.twitter.com/bz7W07T2Go — Preben Elkjær (@PePreben) 17. juli 2018

Tilbage i 1985 da Verona vandt klubbens seneste mesterskab, og i netop denne sæson markerede Preben Elkjær sig som en stor profil i klubben.

Det er byrådet i Verona, der har taget beslutningen om at hylde Preben Elkjær som æresborger.

Preben Elkjær jubler under en kamp for Verona. Foto: Palle Hedemann Vis mere Preben Elkjær jubler under en kamp for Verona. Foto: Palle Hedemann

Og det er noget, der rører den tidligere danske landsholdsspiller.

»Det er en stor dag. Jeg synes jo, det er helt fantastisk. Som dansker at få den ære af en by. Altså. Jeg er næsten tom for ord,« siger Preben Elkjær til TV3 Sport.

I de fire sæsoner Preben Elkjær var i Verona, fandt danskeren vej til netmaskerne 32 gange.