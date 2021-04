Tre år.

Så længe tog det Nicklas Bendtner at sælge det enorme hus i Trondheim, som han købte, da han spillede for norske Rosenborg.

Det skriver mediet Midtnorsk Næringsliv.

Huset, som Nicklas Bendtner købte i 2017 for 17 millioner norske kroner (godt 12,67 millioner danske), var på markedet fra efteråret 2018 til nu, inden den tidligere fodboldspiller fik skillet sig af med det.

Nicklas Bendtners villa i Trondheim, som han købte i 2017 for 17 millioner norske kroner. Nu har han lidt et lille tab på huset. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nicklas Bendtners villa i Trondheim, som han købte i 2017 for 17 millioner norske kroner. Nu har han lidt et lille tab på huset. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Nu har de 441 luksuriøse kvadratmeter i rigmandskvarteret Jakobsli fundet ny ejer, men det har ikke været nemt at få det solgt for Bendtner.

Selvom han startede med at kræve en pris på 18 millioner norske kroner, måtte han sande, at han ikke kunne sælge huset for det høje beløb. Det endte med, at den 33-årige angriber takkede ja til et bud på 16,9 millioner norske kroner - svarende til 12,59 millioner danske.

»Da han (Bendtner, red.) fik buddet, som han ønskede, så ville han ikke tage chancen og vente til efter visningen,« siger ejendomsmægler Kent Nergård til det norske medie.

»Han er glad. Selv om han ikke har været stresset i forhold til et salg, så synes han, det er godt at afslutte boligsalget.«

Nicklas Bendtner spillede i Rosenborg fra tidligt i 2017 til sommeren 2019. Foto: VINCENT WEST Vis mere Nicklas Bendtner spillede i Rosenborg fra tidligt i 2017 til sommeren 2019. Foto: VINCENT WEST

For pengene får de nye ejere otte soveværelser, fire badeværelser og to toiletter. Derudover medfølger også et motionsrum, en dobbelt garage og en tagterrasse.

Det er mindre end et år siden, at Nicklas Bendtner sidst var på boligjagt. Her faldt valget på en stor villa nær Høsterkøb nord for København for cirka 12,9 millioner kroner. Du kan se huset her.

Her flyttede han ind med kæresten Philine Roerpostorff i fjor, men parret er siden da gået fra hinanden. Kort forinden havde de solgt Bendtners lækre penthouselejlighed på H.C. Andersens Boulevard i København.

Den kostede hele 21 millioner kroner, og du kan se den her.

Nicklas Bendtner spillede i Rosenborg fra tidligt i 2017 til sommeren 2019. Han satte dog allerede huset i Trondheim til salg i efteråret 2018, da han blandt andet følte sig generet af droner udenfor.