Det var en indbringende torsdag for FC København-manager Ståle Solbakken.

Ikke nok med, at han fik en 4-1-sejr over FC Nordsjælland og dermed billet til pokalkvartfinalen. Nordmanden fik også fingrene i den meget ventede Nicklas Bendtner-selvbiografi, der ellers først udkommer i den kommende uge.

»Ja. Den fik jeg i dag i omklædningsrummet!«

Har du nået at læse i den?

»Nej, altså ... jeg fik den af Jes Mortensen (FCK-pressechef, red.) en time før kampen.«

Men tør du læse den?

»Ja, hvorfor skulle jeg ikke det?«

Rygterne vil vide, at den er sprængfarlig.

»Okay. Ja ja, jeg må få den læst i juleferien så.«

Nicklas Bendtner fik i øvrigt scoret sit første FCK-mål i torsdagens sejr. Men Ståle Solbakken ville ikke spå om, hvilken indflydelse scoringen får for Bendtners chancer for at fortsætte hos de danske mestre efter nytår.

»Den snak tager vi, når vi ser, hvordan situationen er midt i december.«

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Den norske manager var lettet over, at FCK er videre i pokalen - trods en forfærdelig start på torsdagens kamp.

»Vi æder os ind i kampen. Vi får en meget dårlig start på kampen - og jeg tænker ikke bare på målet.

»Vores presspil fungerer slet ikke de første 20 minutter!«

»Men jeg er meget tilfreds med måden, vi æder os ind i opgøret igen.«