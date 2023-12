Den 17-årige danske komet Albert Philipsen har nu fremtiden på plads.

Efter længere tids overvejelser og tilbud fra en lang række hold blev det Lidl-Trek med danske Mads Pedersen og Mattias Skjelmose på holdet, der vandt kampen om at hente den danske teenager, der 2023 har smadret alt og alle i ungdomsregi.

Philipsen skifter fra og med 2025 og fire sæsoner frem.

Det oplyser cykelholdet fredag i en pressemeddelelse.

»For mig var Lidl-Trek bare det bedste match. Mit vigtigste kriterie, da jeg skulle vælge mit kommende hold, var, hvor jeg kunne udvikle mig bedst som rytter,« siger Albert Philipsen.

I august vandt Albert Philipsen VM for juniorer i linjeløb og triumferede få dage senere i mountainbike.

Han har også vundet DM i cross for juniorryttere.

Albert Philipsen fyldte 17 år i september og tager et år mere som juniorrytter, før han tager det store spring til World Tour-scenen.

/ritzau/