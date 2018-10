Nicolai Jørgensen kom søndag tilbage på måltavlen i den bedste hollandske fodboldrække.

Landsholdsangriberen havde ikke fundet netmaskerne i en betydende kamp siden april, hvor han scorede i ligaen og pokalfinalen, men mod rækkens nummer 13, Zwolle, lykkedes det endelig igen.

Jørgensen steg efter 44 minutter til vejrs på kanten af det lille felt og headede et hjørnespark i nettet til Feyenoord-føring 2-0.

Feyenoord vandt til slut 3-0 og ligger nummer tre i Æresdivisionen med syv point op til topholdet, PSV.

Nicolai Jørgensen indledte sæsonen med en skade, som først tillod ham at komme tilbage i spil i midten af september. Siden var det blevet til fire ligakampe i træk uden scoring.

Før det gik han målløs fra banen i sin sidste ligakamp i den forgangne sæson samt i fem kampe for Danmark i optakten til VM og ved selve slutrunden.

Her satte han et stort negativt aftryk ved at brænde et afgørende straffespark i straffesparkskonkurrencen mod Kroatien i ottendedelsfinalen. Det blev Danmarks sidste spark ved det VM.

/ritzau/