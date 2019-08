Endelig lidt positivt nyt til den danske U21-landsholdsprofil Mikkel Duelund i Kiev.

Torsdag hed det sig på Dynamo Kievs hjemmeside, at den 22-årige dansker igen skulle igennem en operation, der ville holde ham ude i måneder.

Men nu viser nærmere undersøgelser, at det alligevel ikke er nødvendigt med en operation for Duelund, der for et år siden blev solgt til ukrainske storklub fra FC Midtjylland for godt 30 millioner kroner.

»Det har været en vild rutsjebanetur de sidste dage. Først fik jeg at vide, at jeg skulle opereres og være ude i månedsvis, men nu er jeg enormt glad: Jeg skal ikke opereres,« fortæller Mikkel Duelund.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det en er svær skade at diagnosticere, og de første undersøgelser viste, at jeg skulle opereres.

»Nu er jeg blevet undersøgt endnu mere dybdegående hos specialister i Danmark og i Tyskland i samarbejde med klubbens “Medical Department”, og nu har klubben bestemt en model, der er meget mere gunstig for mig, hvor jeg ikke skal opereres. Det er superfedt.«

Mikkel Duelund forventer nu at kunne træne fuldt igennem om 'et par uger'.

Danskeren har været svært uheldig i sin tid i Ukraien. Først pådrog han sig dobbelt ankelbrud i en Europa League-kamp i december. Og denne gang løb han ind i en tåskade under sommer-træningslejren.

»Jeg synes, at jeg har opbrugt min kvote af uheld og skader. Jeg har en kæmpe-appetit på at spille fodbold for Dynamo og vise vores ny træner, han kan regne med mig for fremtiden.«



»Jeg kæmpede så hårdt for at få comeback for Dynamo i foråret og blive klar til U21-EM. Da jeg mødte ind hos Dynamo efter sommerferien, var benene og anklen rigtigt gode. Så det er seriøst sort uheld,« siger Duelund.